Водопровод впервые с 1960 года реконструируют в одном из районов Северной Осетии

Проблемы с водой скоро уйдут у жителей Ирафского района, рассказали в министерстве ЖКХ Северной Осетии.
В ведомстве заявили, что водопровод в этом районе проложили в 1960 году, и за все эти десятилетия его ни разу не обновляли. В результате жители района страдали от проблем с подачей воды.
"Проблемы также усугублялись неудачным расположением площадки бассейнов суточного регулирования воды. Высота местонахождения объекта не позволяла создать необходимое давление в системе"
– МинЖКХ Северной Осетии
Масштабное обновление районной системы водоснабжения вошло в федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры". По плану специалисты уложат 22 км новых труб, на данный момент водопровод обновлен на протяжении 9 км. Кроме того, будет построена новая, более удачно расположенная площадка бассейнов суточного регулирования воды.