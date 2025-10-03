Водители армянских большегрузов перекрыли дороги

Армянские дальнобойщики перекрыли межгосударственные дороги, ведущие к границе Грузии, поскольку власти страны не выполнили их требований по разрешенным срокам пребывания на территории России.

Водители армянских большегрузов, курсирующих между Арменией и Россией, выполнили свое обещание и накануне перекрыли межгосударственные дороги, ведущие к границе Грузии: они требуют от властей Армении решить с российскими коллегами вопрос миграционных ограничений.

Водители не намерены пропускать иностранные фуры, пока не будет решен вопрос их пребывания на территории России – реакция вполне ожидаемая с учетом того, что они уже неоднократно проводили акции у правительства Армении, требуя найти решение проблемы, однако, несмотря на то, что вице-премьеру Мгеру Григоряну страны было передано коллективное письмо с требованием решить данную проблему, она так и не решилась, передает Sputnik Армения.

Ситуация усугубилась после того, как нескольким армянским грузоперевозчикам запретили въезд в Россию из-за превышения допустимого срока пребывания в стране. После этого у здания правительства страны в Ереване прошли акции протеста дальнобойщиков.

Напомним, ранее мы писали о том, что к протестующим у здания правительства Армении в Ереване вышел министр экономики страны Геворк Папоян и заверил их, что российские власти готовы положительно решить проблемы армянских водителей, однако такое решение требует времени.

В России 10 сентября вступил в действие закон, согласно которому граждане стран с безвизовым режимом, въезжающие в Россию не с целью работы, могут находиться на территории страны дольше 90 дней в течение года вместо 180 дней, как было раньше. Армянские водители требуют у властей вернуть прежний режим, мотивируя тем, что зачастую 90 дней и более они могут простоять в ожидании разрешения на въезд у КПП "Верхний Ларс".