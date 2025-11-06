Внешняя торговля Грузии выросла почти на 9%

Грузия за первые 10 месяцев года наторговала с соседями почти на $21 млрд, что оказалось выше прошлогодних показателей. Импорт значительно преобладает над экспортом.

Грузия в этом году наторговала с другими государствами почти на $21 млрд, что почти на 9% превысило показатели за 10 месяцев 2024 года, информирует "Сакстат".

Экспорт страны достиг отметки в $5,8 млрд, что на 7% превысило объем поставок за границу в прошлом году. Импорт также демонстрирует рост: страна закупила товаров и ресурсов на $15 млрд, это на 9% выше показателей 2024 года.

В 2024 году был также зафиксирован рост внешней торговли – на 8%. Оборот внешней торговли тогда составил $23,4 млрд.