Власти Венгрии дали разрешение на строительство Россией АЭС

Руководство Венгрии выдало проекту АЭС "Пакш-2" разрешение на старт строительства. Это будет первая построенная Россией атомная электростанция на территории Евросоюза.
Проект АЭС "Пакш-2" получил от соответствующих венгерских ведомств необходимое для начала строительства разрешение, такое сообщение распространил Росатом.
"Ведомство по атомной энергии Венгрии выдало разрешения, позволяющие начать заливку первого бетона в фундамент энергоблока № 5 АЭС "Пакш", а также возведение зданий ядерного острова"
– Росатом
Строительство по плану стартует в феврале будущего года.
В госкорпорации подчеркнул, что "Пакш-2" будет первым российским проектом в Евросоюзе.