Власти США не знают местоположение иранского обогащенного урана – СМИ

Американское руководство не знает точное местоположение обогащенного урана, который Иран переместил перед недавней ночной атакой США. Такую оценку приводит газета The New York Times.

Высшее руководство США не знает, куда Иран мог переместить запасы обогащенного урана после американских ударов по ядерным объектам, сообщила газета The New York Times.

Согласно ее данным, ни вице-президент США Джей Ди Вэнс, ни генсек МАГАТЭ Рафаэль Гросси не в курсе о местоположении 400 кг обогащенного до 60% иранского урана. Газета считает, что при этом удары американских ВВС по ядерным объектам Ирана могли отбросить ее развитие на несколько лет назад.

Напомним, что в ночь с 21 по 22 июня США атаковали ключевые ядерные объекты Ирана в Исфахане, Фордо и Натанзе. После этого Вашингтон не однократно заявлял, что все предприятия по обогащению урана и ядерный потенциал Ирана в целом уничтожены.

Тегеран, в свою очередь, опровергает эту информацию. Также агентство Reuters сообщило, что большая часть обогащенного урана была вывезена с объекта в Фордо перед ударом Штатов.