Власти США не знают местоположение иранского обогащенного урана – СМИ

Высшее руководство США не знает, куда Иран мог переместить запасы обогащенного урана после американских ударов по ядерным объектам, сообщила газета The New York Times.
Согласно ее данным, ни вице-президент США Джей Ди Вэнс, ни генсек МАГАТЭ Рафаэль Гросси не в курсе о местоположении 400 кг обогащенного до 60% иранского урана. Газета считает, что при этом удары американских ВВС по ядерным объектам Ирана могли отбросить ее развитие на несколько лет назад.
Напомним, что в ночь с 21 по 22 июня США атаковали ключевые ядерные объекты Ирана в Исфахане, Фордо и Натанзе. После этого Вашингтон не однократно заявлял, что все предприятия по обогащению урана и ядерный потенциал Ирана в целом уничтожены.
Тегеран, в свою очередь, опровергает эту информацию. Также агентство Reuters сообщило, что большая часть обогащенного урана была вывезена с объекта в Фордо перед ударом Штатов.