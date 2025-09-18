Власти Северной Осетии заявили о скоплении фур на Верхнем Ларсе

Очередь из фур вновь выстроилась на "Верхнем Ларсе" — единственном пункте пропуска на границе России и Грузии.
Проезда через российско-грузинскую границу ожидают почти тысяча большегрузов, о текущей обстановке на КПП "Верхний Ларс" проинформировал заместитель председателя правительства Северной Осетии-Алании Ирбек Томаев.
"Проезда через пункт пропуска "Верхний Ларс" ожидают 980 большегрузов, 810 из которых находятся на специализированных стоянках"
— Ирбек Томаев
За неделю через КПП проехало 24 тыс машин, перевезших свыше 55 тыс пассажиров в обе стороны, сообщил чиновник.
На момент написания материала, по данным списка электронной очереди для проезда на МАПП "Верхний Ларс", число фур в ней составляло более 2 тыс, в зеленой же зоне находилось больше 100 большегрузов.