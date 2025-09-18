Вестник Кавказа

Власти Северной Осетии заявили о скоплении фур на Верхнем Ларсе

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Очередь из фур вновь выстроилась на "Верхнем Ларсе" — единственном пункте пропуска на границе России и Грузии.

Проезда через российско-грузинскую границу ожидают почти тысяча большегрузов, о текущей обстановке на КПП "Верхний Ларс" проинформировал заместитель председателя правительства Северной Осетии-Алании Ирбек Томаев. 

"Проезда через пункт пропуска "Верхний Ларс" ожидают 980 большегрузов, 810 из которых находятся на специализированных стоянках"

— Ирбек Томаев

За неделю через КПП проехало 24 тыс машин, перевезших свыше 55 тыс пассажиров в обе стороны, сообщил чиновник.

На момент написания материала, по данным списка электронной очереди для проезда на МАПП "Верхний Ларс", число фур в ней составляло более 2 тыс, в зеленой же зоне находилось больше 100 большегрузов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
785 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.