Власти сделали первый шаг к ужесточению миграционной политики в Грузии

Грузинский парламент принял в первом чтении пакет законопроектов об ужесточении миграционной политики. Согласно поправкам, штраф за некоторые правонарушения в этой области вырастет почти в 10 раз.

Во вторник, 13 мая, на заседании парламента Грузии был утвержден в первом чтении пакет законопроектов об ужесточении миграционной политики.

Принятые поправки включают в себя запрет для иностранных граждан на посещение Грузии при нарушении правил пребывания на территории республики и визового режима. Сумма штрафов за данное правонарушение увеличится почти в 10 раз.

Также граждан другой страны теперь начнут выдворять из Грузии и запрещать им въезжать в страну за мелкое хулиганство, неподчинение требованию сотрудников полиции или нарушения закона о манифестациях.

Кроме того, иностранцев смогут выдворять из Грузии или будут запрещать им въезжать в страну в качестве альтернативы тюремному сроку за незаконное пересечение границы, незаконную перевозку мигрантов или создание условий для пребывания в стране незаконных мигрантов.

Помимо этого, выдворять иностранцев или запрещать им въезжать в Грузию на какое-то время будут, когда суд установит, что с учетом обстоятельств дела и личности преступника его пребывание в республике нецелесообразно.