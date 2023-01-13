Власти Кубани восстановят аэродром "Псебай" в Мостовском районе

Вскоре власти Краснодарского края восстановят аэродром малой авиации "Псебай" в Мостовском районе края, исправно принимавший и отправлявший самолеты и закрытый еще в конце 90-х годов.

В скором времени в Мостовском районе Краснодарского края вновь заработает аэродром малой авиации "Псебай", закрытый еще в лихие 90-е – инвесторы вложат в его модернизацию 290 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

Ожидается, что инвесторы полностью восстановят инфраструктуру: взлетно-посадочную полосу, стоянку для воздушных судов, диспетчерский пункт, а также построят пассажирский терминал, ангары для авиатехники и контрольно-пропускной пункт, передает "Интерфакс".

Проект востребован не только у жителей края, но и у туристов – он поможет восстановить в регионе нормальную логистику и создаст дополнительные удобства для путешественников.

Компания-инвестор, название которой не раскрывается, уже заключила договор аренды земельного участка, разрабатывает ТЭО проекта и готовит заявку на подключение к сетям электроснабжения. Ожидается, что обновленный аэродром заработает в 2026 году.