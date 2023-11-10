Власти Грузии оценили требования ЕС для получения статуса кандидата

В "Грузинской мечте" рассказали, насколько тяжело стране будет получить статус кандидата в члены ЕС. Для этого республике предстоит выполнить 9 требований.

Председатель правящей партии Грузии дал оценку требованиям, предъявляемым к республике со стороны Евросоюза для предоставления ей статуса кандидата.

По словам Ираклия Кобахидзе, соблюсти оставшиеся 9 условий будет намного легче, чем предыдущие.

"Предыдущие 12 рекомендаций были гораздо более масштабными. Если вы посмотрите на эти новые девять требований, поймете, что из 12 пунктов 80% требований выполнено. Поэтому работать над этими девятью пунктами легче, чем над 12 вопросами"

– представитель "Грузинской мечты"

Он также акцентировал внимание на том, что рабочий процесс будет полностью открытым.

"В рамках пункта 12 мы предложили оппозиции принять участие в этом процессе, но многие из них отказались. Теперь в очередной раз будет сделано предложение. Также будет налажено сотрудничество с другими субъектами, включая неправительственные организации. С нашей стороны будет абсолютная открытость"

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, две недели назад Еврокомиссия рекомендовала Евросовету предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС. При этом республике сначала предстоит выполнить 9 шагов, среди которых организация свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС и многое другое.