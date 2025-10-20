Власти Дагестана обновят художественный комбинат в Кубачи

В легендарном художественном комбинате в дагестанском селе Кубачи проведут капитальный ремонт и проведут его полную модернизацию, что позволит вдохнуть в него новую жизнь и возродить предприятие.

Уже к концу нынешнего 2025 года власти Дагестана начнут восстанавливать некогда известный далеко за пределами республики Кубачинский художественный комбинат, модернизация предприятия завершится до конца 2026 года.

"Госэкспертиза Дагестана выдала положительное заключение на проект капитального ремонта предприятия. Трехэтажное здание цеха по производству ювелирных изделий общей площадью 2874,4 кв. м ожидает масштабная модернизация"

- Госглавэкспертиза Дагестана

В здании комбината заменят все, начиная от крыши - обновят напольные покрытия, проведут внутреннюю отделку помещений и заменят коммуникации, сообщили в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ республики, передает "Это Кавказ".

Задача властей - возродить легендарное предприятие, чтобы сохранить традиции кубачинских мастеров, признанных специалистов в производстве женских украшений, посуды, оружия и предметов интерьера.

В общей сложности на проведение работ из республиканского бюджета уже выделено 100 млн рублей, 33,2 млн рублей из которых будет потрачено на капитальный ремонт здания, добавили в правительстве.

Напомним, в 60-х годах прошлого столетия Кубачинский художественный комбинат стал ведущим предприятием народных промыслов республики, однако в годы перестройки и неспокойные 90-е у предприятия начались трудности со сбытом продукции и выплатой зарплаты, а в 2020 году Арбитражный суд республики вынес решение о его банкротстве. В июне 2023 года после поручения главы Дагестана его долг был выкуплен, а дело о банкротстве было прекращено.

