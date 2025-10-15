Власти Дагестана назвали фейком сообщения о приостановке работы АЗС в республике

Сообщения о временной приостановке работе заправок в Дагестане не соответствуют действительности. Такое заявление сделало 17 октября правительство республики.
Ранее в социальных сетях распространились сообщения, что правительство республики якобы приостановило деятельность АЗС в регионе.
"Фейк: правительство Дагестана выпустило постановление о временной приостановке деятельности автозаправочных станций на территории республики. Данная информация не соответствует действительности"
– правительство РД
В пресс-службе обратили внимание на то, что достоверная информация содержится на официальных ресурсах.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что правительство Дагестана приостановило деятельность АЗС на территории региона. Подчеркивалось, что такие меры вводятся на фоне участившихся случаев распространения некачественного топлива, содержащего примеси, и нужны для обеспечения безопасности жителей.