Власти Дагестана назвали фейком сообщения о приостановке работы АЗС в республике

Дагестанское правительство опровергло информацию о приостановке работы заправок в регионе. Власти посоветовали пользоваться официальными ресурсами для получения достоверных данных.

Сообщения о временной приостановке работе заправок в Дагестане не соответствуют действительности. Такое заявление сделало 17 октября правительство республики.

Ранее в социальных сетях распространились сообщения, что правительство республики якобы приостановило деятельность АЗС в регионе.

"Фейк: правительство Дагестана выпустило постановление о временной приостановке деятельности автозаправочных станций на территории республики. Данная информация не соответствует действительности"

– правительство РД

В пресс-службе обратили внимание на то, что достоверная информация содержится на официальных ресурсах.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что правительство Дагестана приостановило деятельность АЗС на территории региона. Подчеркивалось, что такие меры вводятся на фоне участившихся случаев распространения некачественного топлива, содержащего примеси, и нужны для обеспечения безопасности жителей.

