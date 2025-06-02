Власти Армении предоставят субсидии ряду авиакомпаний

Министр экономики Армении пояснил, какие авиакомпании страны могут рассчитывать на субсидии – в первую очередь их предоставят авиаперевозчикам, доставляющим в страну туристов.

Правительство готово предоставить субсидии авиакомпаниям, работающим на рынке Армении, но при соблюдении ими двух условий: хаб авиаперевозчика должен находиться в стране, а сами компании – специализироваться на перевозке туристов в Армению, сообщил сегодня на совместном заседании постоянных парламентских комиссий во время обсуждения годового отчета "Об исполнении Государственного бюджета Армении в 2024 году" министр экономики республики Геворг Папоян.

Говоря о самой популярной в стране венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air, глава Минэкономики заметил, что ей, как и другим, специальные субсидии не предоставляются, поскольку они попросту не базируют свои самолеты на территории Армении, передает NEWS.am.

"Они базируются в Кельне, Париже, Вене и Москве. Однако они должны базироваться и в Ереване. Кроме того, данные авиакомпании должна осуществлять по меньшей мере один рейс в одном направлении из Гюмри. Это наше условие"

- Геворг Папоян

В отношении иностранных авиаперевозчиков разрабатываются некоторые идеи – так, если представители авиакомпании могут увеличить продолжительность пребывания туристов в стране, используя рекламу, власти решат, какую поддержку им предоставить, - сказал министр.

К сожалению, из многочисленных авиакомпаний, летающих в Армению, только две или три смогут реально воспользоваться такой программой поддержки, с сожалением добавил министр.