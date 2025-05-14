Владимир Путин может провести международный телефонный разговор вечером - Песков

В пятницу вечером у российского лидера может состояться международный телефонный разговор, рассказал Песков. В Стамбуле сегодня проходят переговоры по Украине.

Президент России Владимир Путин вечером 16 мая может провести международный телефонный разговор, об этой возможности рассказал днем в пятницу на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня мы не исключаем международный телефонный разговор вечером"

– Песков

Отметим, что в Стамбуле сегодня запланированы переговоры России и Украины, ранее российская делегация, которую возглавляет помощник президента Владимир Мединский, получила все установки по переговорной позиции Кремля на этой встрече.

В Стамбуле сегодня находятся не только делегации России и Украины, но также представители США, Германии, Франции и Великобритании.