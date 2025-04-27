В США рассказали о сроках возможной встречи Трампа и Путина

Американский госсекретарь сообщил, что пока не может назвать сроки возможной встречи лидеров США и РФ. По его словам, сторонам еще предстоит решить, как организовать ее.

Сроки встречи президентов Соединенных Штатов и России пока не определены. Об этом сообщил 15 мая американский госсекретарь Марко Рубио, находящийся с визитом в Турции.

"Сейчас мне неизвестны сроки. Это должен определить президент (Дональд Трамп – прим. ред.)"

– глава внешнеполитического ведомства США

Он обратил внимание на то, что Москве и Вашингтону необходимо будет решить, как организовать встречу двух лидеров.

"Подождем, что произойдет завтра, а затем будут приняты решения о сроках и месте проведения этих встреч"

– Марко Рубио

Напомним, в четверг в Стамбуле должны были состояться российско-украинские переговоры. Позднее стало известно, что они перенесены на пятницу. Для наблюдения за переговорами в Турцию прибыла делегация США.