В США рассказали о сроках возможной встречи Трампа и Путина

Сроки встречи президентов Соединенных Штатов и России пока не определены. Об этом сообщил 15 мая американский госсекретарь Марко Рубио, находящийся с визитом в Турции.
"Сейчас мне неизвестны сроки. Это должен определить президент (Дональд Трамп – прим. ред.)"
– глава внешнеполитического ведомства США
Он обратил внимание на то, что Москве и Вашингтону необходимо будет решить, как организовать встречу двух лидеров.
"Подождем, что произойдет завтра, а затем будут приняты решения о сроках и месте проведения этих встреч"
– Марко Рубио
Напомним, в четверг в Стамбуле должны были состояться российско-украинские переговоры. Позднее стало известно, что они перенесены на пятницу. Для наблюдения за переговорами в Турцию прибыла делегация США.