Владикавказ благоустроит 18 городских пространств

В рамках национального проекта по созданию комфортной городской среды и повышению качества жизни горожан будут улучшены 18 зон Владикавказа, 16 из которых уже готовы к эксплуатации.

Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" позволит провести благоустройство 18 общественных пространств Владикавказа в 2025 году, рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Глава региона сообщил о готовности 16 из 18 общественных территорий, отобранных жителями республики посредством процедуры Всероссийского онлайн-голосования. В числе обновленных объектов:

Набережная Терека (район ул. Колка Кесаева), где на площади 1600 кв м уложили брусчатку, смонтировали бордюры и установили опоры освещения;

Сквер на улице Куйбышева возле поликлиники №1;

Общественная зона на улице Галковского.

В настоящее время работы продолжаются на еще двух участках: на улице Шмулевича, а также на набережной у памятника И.А. Плиеву.

Начиная с 2019 года свыше 200 общественных пространств республики Северной Осетии-Алании обрели новый облик.