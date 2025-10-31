Вестник Кавказа

Vision Air свяжет Тбилиси и Кишинев в ноябре

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Со 2 ноября авиакомпания Vision Air свяжет Тбилиси и Кишинев. Позднее частота рейсов будет увеличена.

Авиакомпания Vision Air со 2 ноября начнет выполнять рейсы между Тбилиси и Кишиневом, информирует Агентство гражданской авиации. 

Согласно данным агентства, полеты будут сначала выполняться раз в неделю, но с 13 ноября авиаперевозчик запустит дополнительные рейсы. В декабре частота полетов вырастет до трех в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям. 

Напомним, что в Грузии поставили рекорд по рейсам за год. Аэропорты страны приняли и отправили почти 29 тыс рейсов, что на 18% превзошло показатели прошлого года.

