Горнолыжный курорт создадут возле Тбилиси

Глава грузинской столицы подтвердил планы по созданию еще одного горнолыжного курорта в республике. Он будет располагаться в пригороде города.

В пригороде Тбилиси появится горнолыжный курорт. Об этом сообщил мэр города Каха Каладзе.

"Совместно с Компанией развития горных курортов начата работа над концепцией лыжного курорта в Бетаниа"

– глава грузинской столицы

Он также назвал важным создание курортной инфраструктуры такого масштаба около Тбилиси.

В настоящее время в республике есть шесть лыжных курортов, которые располагаются в четырех регионах – Гудаури, Годердзи, Тетнулди и Хацвали, Бакуриани и Кохта-Митарби.

Традиционно зимний туристический сезон в этих местах открывается в середине декабря, а закрывается – в конце марта.