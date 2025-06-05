Вице-президент США поддержал Трампа в конфликте с Маском

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал президента Дональда Трампа после ссоры с бизнесменом и бывшим соратником Илоном Маском.
"Президент Трамп сделал больше, чем кто-либо другой за всю мою жизнь, чтобы заслужить доверие движения, которое он возглавляет. Я горжусь тем, что стою рядом с ним"
- Джей Ди Вэнс
Напомним, что конфликт Дональда Трампа и Илона Маска обострился накануне. Тогда они обменялись колкими комментариями друг о друге в социальных сетях.
Миллиардер одобрил инициативу объявить импичмент главе США и сделать главой государства Джей Ди Вэнса. Также он раскритиковал курс Дональда Трампа и заявил, что тот не заслуживает доверия и не стал бы президентом без его помощи.
Глава Белого дома в ответ на это пригрозил Илону Маску расторгнуть государственные контракты с его компаниями, включая SpaceX, и отменить все субсидии. Помимо этого, Трамп раскритиковал деятельность бизнесмена на посту главы Департамента эффективности правительства (DOGE).