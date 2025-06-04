Президент США потерял $1,1 млрд из-за конфликта с Маском

На фоне публичного конфликта с бизнесменом Илоном Маском президент США Дональд Трамп потерял около $1,1 млрд. Об этом сообщил портал Axios.

Президент США Дональд Трамп потерял свыше $1,1 млрд на фоне публичного конфликта с бывшим соратником и бизнесменом Илоном Маском, сообщил портал Axios.

По его данным, акции компании Trump Media & Technology Group подешевели на 8%, что обошлось президенту в $202 млн. Также стоимость криптовалюты Трампа упала на 10%, что уменьшило состояние главы Белого дома примерно на $900 млн.

Илон Маск тоже претерпел некоторые убытки. По информации Bloomberg, он потерял около $34 млрд за день в связи с падением акций по производству электромобилей Tesla.

Напомним, что конфликт между Трампом и Маском обострился накануне. Они обменялись резкими высказываниями в соцсетях. Бизнесмен подверг критике политику президента и одобрил идею объявления ему импичмента.

Глава страны, в свою очередь, заявил, что Маск перестал эффективно выполнять свои обязанности, когда был ответственен за ведомство DOGE. Помимо этого, он пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска, включая SpaceX, и отменить все субсидии.