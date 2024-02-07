Верхний Ларс сейчас: в очереди стоят свыше 1,2 тыс фур

Движение по Военно-грузинской дороге в понедельник днем осуществляется без ограничений. На КПП стоят в очереди свыше 1,2 тыс грузовиков.
На КПП "Верхний Ларс" ожидают проезда 1213 большегрузов. Об этом сообщает ЦОДД Северной Осетии.
В свою очередь, вице-премьер республики отметил, что почти 500 фур стоят на стоянках.
Ирбек Томаев добавил, что сейчас дорога, ведущая к границе России и Грузии, открыта для проезда.
"Движение по Военно-грузинской дороге и Транскавказской автомагистрали не ограничено. Таможенные и пограничные службы работают в обычном режиме"
– Ирбек Томаев
Помимо этого, он рассказал, что за последнюю неделю КПП на границе двух стран пересекли свыше 12 тыс транспортных средств и более 26 тыс человек.