Верхний Ларс сейчас: в очереди стоят более 1,5 тыс фур

На границе России с Грузией застряли в пробке более 1,5 тыс крупногабаритных транспортных средств. Никаких ограничений на движение по Военно-грузинской дороге в настоящее время нет.

На КПП "Верхний Ларс" стоят в пробке свыше 1,5 тыс грузовиков. Об этом рассказал первый вице-премьер Северной Осетии, выступая 1 апреля на аппаратном совещании регионального правительства.

"Движение по Военно-Грузинской дороге открыто для всех видов автотранспортных средств. Скопление грузового транспорта на дорогах республики составляет 1 тыс 577 автомобилей"

– Мурат Агузаров

Он подчеркнул, что на стоянках сейчас находятся 737 машин.

Кроме того, Агузаров поведал, что в течение недели границу РФ и Грузии через КПП пересекли 16 тыс машин и 39 355 человек.