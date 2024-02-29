Верхний Ларс сейчас: дорога открыта для всех видов машин

Всем видам транспортных средств открыли доступ к дороге, связывающей Грузию и Армению с Россией. Препятствий для движения больше нет.

На Военного-Грузинской дороге успешно выполнили работы по расчистке дорожного полотна. Об этом информирует региональное управление МЧС РФ по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях с 18:10 мск 7 марта"

– пресс-служба ведомства

Ранее крупногабаритному транспорту запретили пользоваться дорогой из-за неблагоприятной погоды. Ограничения действовали с вечера 6 марта.