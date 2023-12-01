Верхний Ларс на сегодня закрыт для большегрузов

Пункт пропуска Верхний Ларс, расположенный на границе России и Грузии, сегодня вечером закрылся для проезда фур. Большегрузные транспортные средства не смогут проехать через него до особого распоряжения.

КПП Верхний Ларс на Военно-Грузинской дороге, расположенный на территории Северной Осетии на российско-грузинской границе, сегодня вечером закрылся для большегрузных автомобилей, сообщили в МЧС республики.

Фурам нельзя проезжать через него с 19.50 мск. Когда пункт откроется для них – неизвестно. Движение станет возможным только тогда, когда проезд по трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс будет безопасным.

Напомним, Военно-Грузинская дорога – единственный сухопутный путь не только в Грузию, но и, через ее территорию, в Армению.