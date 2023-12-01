Вестник Кавказа

Верхний Ларс на сегодня закрыт для большегрузов

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Пункт пропуска Верхний Ларс, расположенный на границе России и Грузии, сегодня вечером закрылся для проезда фур. Большегрузные транспортные средства не смогут проехать через него до особого распоряжения.

 

КПП Верхний Ларс на Военно-Грузинской дороге, расположенный на территории Северной Осетии на российско-грузинской границе, сегодня вечером закрылся для большегрузных автомобилей, сообщили в МЧС республики.

Фурам нельзя проезжать через него с 19.50 мск. Когда пункт откроется для них – неизвестно. Движение станет возможным только тогда, когда проезд по трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс будет безопасным.

Напомним, Военно-Грузинская дорога – единственный сухопутный путь не только в Грузию, но и, через ее территорию, в Армению.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1490 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Верхний Ларс сегодня: время досмотра автомобиля чуть превышает минуту

Верхний Ларс сегодня: время досмотра автомобиля чуть превышает минуту

Ларс открыт для всех после снегопада

Ларс открыт для всех после снегопада

Военно-Грузинскую дорогу расчистили от снега

Военно-Грузинскую дорогу расчистили от снега

Верхний Ларс сейчас: проезда ожидает свыше 100 фур

Верхний Ларс сейчас: проезда ожидает свыше 100 фур

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы