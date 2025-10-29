Вэнс: время от времени испытывать ядерное оружие нужно

В Вашингтоне сообщили о необходимости проводить испытания имеющегося ядерного оружия, чтобы быть уверенными, что оно работает.

Соединенные Штаты периодически должны проводить ядерные испытания, объявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"У нас большой арсенал. Очевидно, что у россиян большой ядерный арсенал. У китайцев тоже. Иногда нужно проводить испытания, чтобы убедиться, что он функционирует и работает должным образом"

– Вэнс

Такое заявление он сделал на фоне слов Дональда Трампа, что Пентагон должен немедленно начать испытания ядерного оружия, так как другие страны якобы тоже проводят испытания.

На РФ и США приходится примерно 90% всего ядерного вооружения в мире. Третье место в списке ядерных держав занимает КНР