Вэнс назвал голосование Кнессета по Западному берегу политическим трюком

Вашингтон выступил против планов Израиля установить контроль над Западным берегом. Вице-президент США назвал это политическим трюком.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США выступают против признания Кнессетом (парламентом) израильского суверенитета над Западным берегом реки Иордан. Представитель администрации Вашингтона назвал голосование в парламенте еврейского государства политическим трюком, который оскорбил США.

"Голосование Кнессета по аннексии Западного берега было глупым политическим трюком. Мы были оскорблены этим. Мы не позволим аннексировать Западный берег"

– Джей Ди Вэнс

Не менее жестко высказался о возможной аннексии и лидер США Дональд Трамп, который заявил, что Израиль может лишиться поддержки Вашингтона в случае установления контроля над Западным берегом.

Напомним, что Кнессет Израиля утвердил закон о распространении контроля еврейского государства над Западным берегом. Ранее сообщалось о готовности Израиля претворить в жизнь и практическую часть плана путем застройки зоны Е1.