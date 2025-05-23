Важное условие для ядерной сделки озвучили в МАГАТЭ

Потенциальные договоренности между Соединенными Штатами и Ираном по ядерному вопросу должны включать в себя гарантии проведения надежных инспекций со стороны МАГАТЭ. Об этом сообщил 28 мая гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
"У меня сложилось впечатление, что если у вас есть такой тип соглашения, то тщательная, очень надежная инспекция МАГАТЭ должна быть предварительным условием"
– глава организации
Он также выразил уверенность в том, что так в конечном счете и будет.
"Потому что это будет подразумевать очень, очень серьезные обязательства со стороны Ирана, которые необходимо будет проверять"
– Рафаэль Гросси
Напомним, в апреле-мая состоялось пять раундов ирано-американских переговоров, посвященных ядерному вопросу. Первый, третий и четвертый раунды прошли в Омане, а второй и пятый – в Италии. После последнего раунда в МИД Ирана отметили, что рассчитывают достичь положительных результатов за несколько встреч.