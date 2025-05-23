Важное условие для ядерной сделки озвучили в МАГАТЭ

Представители Ирана и США провели уже целую серию переговоров по ядерной сделке. В МАГАТЭ выступают за то, чтобы потенциальные между Тегераном и Вашингтоном включали в себя одно важное условие.

Потенциальные договоренности между Соединенными Штатами и Ираном по ядерному вопросу должны включать в себя гарантии проведения надежных инспекций со стороны МАГАТЭ. Об этом сообщил 28 мая гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"У меня сложилось впечатление, что если у вас есть такой тип соглашения, то тщательная, очень надежная инспекция МАГАТЭ должна быть предварительным условием"

– глава организации

Он также выразил уверенность в том, что так в конечном счете и будет.

"Потому что это будет подразумевать очень, очень серьезные обязательства со стороны Ирана, которые необходимо будет проверять"

– Рафаэль Гросси

Напомним, в апреле-мая состоялось пять раундов ирано-американских переговоров, посвященных ядерному вопросу. Первый, третий и четвертый раунды прошли в Омане, а второй и пятый – в Италии. После последнего раунда в МИД Ирана отметили, что рассчитывают достичь положительных результатов за несколько встреч.