Вашингтон задумался над целесообразностью AUKUS

Американское руководство может пересмотреть свое участие в военном альянсе AUKUS, членами которого являются, кроме США, Австралия и Великобритания.

Пентагон подвергает анализу необходимость существования военного альянса AUKUS (США, Австралия, Великобритания), заявил представитель военного руководства США.

По его словам, ситуация с AUKUS, который возник при администрации предыдущего президента Джо Байдена, должна соответствовать политике нынешнего главы государства Дональда Трампа, согласно которой интересы Америки должны быть на первом месте, – это и проверят американские военные специалисты, пишет ТАСС.

Напомним, что Вашингтон, Лондон и Канберра заключили пакт об AUKUS в 2021 году, когда президентом был Джо Байден. Предполагалось, что объединение может быть расширено, причем за счет как стран Европы, так и государств Азии, однако этого не произошло.