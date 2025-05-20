Вашингтон сообщил о прогрессе на торговых переговорах с Брюсселем

США и ЕС продолжают вести торговые переговоры. По словам президента США Дональда Трампа, им удалось достигнуть прогресса.

Соединенные Штаты и Евросоюз добились определенного прогресса в ходе торговых переговоров. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

"Мы ведем переговоры с ЕС и добиваемся прогресса"

– глава Белого дома

Трамп акцентировал внимание на том, что сторонам фактически удалось достигнуть договоренности, назвав "сделкой с ЕС" адресованное председателю Еврокомиссии уведомление о введении в США пошлин на импорт товаров из ЕС.

Напомним, с 1 августа в США начнут действовать 30%-ные пошлины на весь европейский экспорт. Они станут дополнением к уже существующим 10%-ным пошлинам на машины, сталь и алюминий.