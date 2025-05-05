Вашингтон смягчил санкции против Турции

Белый дом снимает часть ограничений, наложенных на Турцию после покупки российских комплексов ПВО С-400, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Речь идет о законе CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций). В рамках санкций Вашингтон отказался продавать Турции современные истребители F-35.
"Мы встречались и обсуждали это с президентом Трампом и новым послом США Томом Барраком. Думаю, мы теперь быстрее пройдем через этот процесс с CAATSA. Никаких ограничений и препятствий для сотрудничества в оборонной промышленности между нами, двумя крупнейшими членами НАТО, не может быть"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Напомним, что лидер Турции принимал участие в саммите Европейского политического сообщества, который проходил в албанской Тиране.