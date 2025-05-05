Вестник Кавказа

Вашингтон смягчил санкции против Турции

Вашингтон смягчил санкции против Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Вашингтон смягчил санкции против Анкары, наложенные после покупки российских комплексов С-400.

Белый дом снимает часть ограничений, наложенных на Турцию после покупки российских комплексов ПВО С-400, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

Речь идет о законе CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций). В рамках санкций Вашингтон отказался продавать Турции современные истребители F-35. 

"Мы встречались и обсуждали это с президентом Трампом и новым послом США Томом Барраком. Думаю, мы теперь быстрее пройдем через этот процесс с CAATSA. Никаких ограничений и препятствий для сотрудничества в оборонной промышленности между нами, двумя крупнейшими членами НАТО, не может быть"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, что лидер Турции принимал участие в саммите Европейского политического сообщества, который проходил в албанской Тиране.

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