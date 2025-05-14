Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров между РФ и Украиной

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет работать над поддержанием контактов между Москвой и Киевом для урегулирования украинского кризиса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет прилагать усилия для поддержания диалога между российской и украинской сторонами в рамках урегулирования конфликта, передают СМИ Турции.

"Мы приложим все усилия для продолжения переговоров между сторонами и поддержания каналов диалога между ними открытыми"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган заявил, что четкий результат мирных переговоров является главной мечтой Анкары.

Напомним, вчера в Стамбуле состоялись переговоры между Россией и Украиной. Стороны договорились об обмене пленными.