Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров между РФ и Украиной

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет работать над поддержанием контактов между Москвой и Киевом для урегулирования украинского кризиса.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет прилагать усилия для поддержания диалога между российской и украинской сторонами в рамках урегулирования конфликта, передают СМИ Турции.
"Мы приложим все усилия для продолжения переговоров между сторонами и поддержания каналов диалога между ними открытыми"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что четкий результат мирных переговоров является главной мечтой Анкары.
Напомним, вчера в Стамбуле состоялись переговоры между Россией и Украиной. Стороны договорились об обмене пленными.