Вашингтон оценил стремление Баку и Еревана к миру

В Госдепе заявили, что США поддерживают стремление Азербайджана и Армении к миру. Вашингтон следит за соответствующими публикациями в СМИ.

Пресс-секретарь американского Госдепартамента Тэмми Брюс сообщила о поддержке США стремления Азербайджана и Армении к миру и стабильности на Южном Кавказе.

Она отметила, что Вашингтон следит за соответствующими публикациями в СМИ. Брюс добавила, что в настоящее время нет никакой дополнительной информации для распространения.

Пресс-секретарь подчеркнула, что подход американского лидера Дональда Трампа говорит сам за себя. Представитель Госдепа заключила, что администрация привержена к миру.