В Железноводске сделают гигантский торт в честь Дня города

Кондитеры Железноводска сделают гигантский торт в честь Дня города, который смогут попробовать все желающие.
Ставропольский Железноводск порадует жителей и туристов гигантским тортом весом более 1 тонны. Кондитерский шедевр соберут ко Дню города, который в этом году отмечается 30 августа, поведал глава города-курорта Евгений Бакулин.
Вес железноводского торта составит 1,35 тыс кг. Отведать лакомство смогут все желающие.
"Это не просто торт, это настоящее произведение искусства. Жители и гости Железноводска смогут не только полюбоваться этим впечатляющим творением, но и попробовать его на вкус. Наш праздник будет наполнен яркими эмоциями, незабываемыми впечатлениями и, конечно же, сладким вкусом победы"
– Евгений Бакулин
Отметим, что 28-31 августа в Железноводске пройдет кинофестиваль FERRUM.