Вестник Кавказа

В Западной пустыне в Египте нашли крупное газовое месторождение

В Западной пустыне в Египте нашли крупное газовое месторождение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Египта сообщили об обнаружении нового газового месторождения в Западной пустыне: поиски новых источников углеводородов, которые проводили специалисты египетской нефтегазовой компании, увенчались успехом.

Поиск новых источников углеводородов, который проводили специалисты египетской нефтегазовой компании Badr Eldin Petroleum, увенчался успехом - газовое месторождение было обнаружено в Западной пустыне, сообщило министерство нефти и природных ресурсов страны.

"Компания Badr Eldin Petroleum обнаружила новое газовое месторождение в зоне "Бадр-15" в Западной пустыне через скважину BED 15-31. Ожидается увеличение запасов газа на 15 млрд кубических футов (около 0,42 млрд кубометров)"

- Миннефти и природных ресурсов Египта

Ежедневная производительная способность новой скважины - более 453 тыс кубометров газа и около 102 т газового конденсата, - добавили в ведомстве, передает РИА Новости.

Пока сказать точно запас месторождения невозможно – ведется оценка мощности нового газоносного пласта и определение подходящих мест для бурения новых скважин, добавили в министерстве.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
600 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.