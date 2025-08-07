В Западной пустыне в Египте нашли крупное газовое месторождение

Поиск новых источников углеводородов, который проводили специалисты египетской нефтегазовой компании Badr Eldin Petroleum, увенчался успехом - газовое месторождение было обнаружено в Западной пустыне, сообщило министерство нефти и природных ресурсов страны.
"Компания Badr Eldin Petroleum обнаружила новое газовое месторождение в зоне "Бадр-15" в Западной пустыне через скважину BED 15-31. Ожидается увеличение запасов газа на 15 млрд кубических футов (около 0,42 млрд кубометров)"
- Миннефти и природных ресурсов Египта
Ежедневная производительная способность новой скважины - более 453 тыс кубометров газа и около 102 т газового конденсата, - добавили в ведомстве, передает РИА Новости.
Пока сказать точно запас месторождения невозможно – ведется оценка мощности нового газоносного пласта и определение подходящих мест для бурения новых скважин, добавили в министерстве.