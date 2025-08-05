Вестник Кавказа

Израиль заключил рекордную сделку по газу с Египтом

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупнейшую газовую сделку подписали Тель-Авив и Каир. Израиль поставит Египту 22% запасов месторождения "Левиафан".

Израиль подписал рекордное соглашение с Египтом на поставку газа. Согласно договору, израильтяне поставят в Египет "голубого топлива" на $35 млрд. 

Согласно соглашению, Египет купит у Израиля около 130 млрд кубометров газа, что составляет 22% запасов месторождения "Левиафан", а также около 13% от суммарных запасов природных ресурсов еврейского государства. 

Экспорт газа начнется с 2026 года, когда будет поставлено 20 млрд кубометров "голубого топлива". В дальнейшем Израиль поставит еще 110 млрд кубометров. 

Израиль также планирует ввести в строй трубопровод Ашкелон – Ашдод для увеличения объемов поставок в Египет. 

В планах Тель-Авива направить на заграничных покупателям около 60% запасов месторождения, остальное будет предназначено для покрытия внутренних потребностей.

