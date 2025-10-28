В Узбекистане подсчитали товарооборот со странами ЕАЭС

Товарооборот между Узбекистаном и странами Евразийского экономического союза за 9 месяцев текущего 2025 года составил более $14,26 миллиардов, а его основными партнерами страны стали Россия и Казахстан.

Только за 9 месяцев текущего 2025 года, с январь по сентябрь, товарооборот Узбекистана с ЕАЭС составил $14,26 млрд.

Это составляет почти четверть, 23,9% от общего внешнеторгового объема страны, передает Sputnik Uzbekistan.

Львиную долю в общей торговле страны составляют Россия ($9,39 млрд) и Казахстан ($3,48 млрд).

При этом импорт из страны превысил ее экспорт - $9,38 млрд против $4,88 млрд, говорится в материалах статистики, сообщили в статистическом ведомстве страны.