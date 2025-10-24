В турнире по вольной борьбе в Хасавюрте примут участие спортсмены из 9 стран

В дагестанском Хасавюрте 28 ноября стартует 26-й по счету международный турнир по вольной борьбе, в котором помимо россиян примут участие борцы из Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Туниса, Канады, Грузии, Узбекистана и Венгрии.

Свое участие в соревнования, помимо сборной России, подтвердили борцы из Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Грузии, Канады, Молдовы, Туниса и Узбекистана. В ходе соревнований будут разыграны награды в десяти весовых категориях, сообщили в оргкомитете соревнований.