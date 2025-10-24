Вестник Кавказа

В турнире по вольной борьбе в Хасавюрте примут участие спортсмены из 9 стран

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В дагестанском Хасавюрте 28 ноября стартует 26-й по счету международный турнир по вольной борьбе, в котором помимо россиян примут участие борцы из Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Туниса, Канады, Грузии, Узбекистана и Венгрии.

Организаторы 26-го международного турнира по вольной борьбе памяти Шамиля Умаханова, который пройдет в Дагестане в конце ноября,  завершили прием заявок на участие в соревнованиях, участие в нем заявили представители девяти государств.

Соревнования пройдут 28–30 ноября в дагестанском Хасавюрте, во Дворце спорта имени Гамида Гамидова, пишет сетевое издание "Мирмол".

Свое участие в соревнования, помимо сборной России, подтвердили борцы из Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Грузии, Канады, Молдовы, Туниса и Узбекистана. В ходе соревнований будут разыграны награды в десяти весовых категориях, сообщили в оргкомитете соревнований.

