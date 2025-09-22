Первый чемпионат мира по грузинской борьбе примет Тбилиси

Этой осенью будет проведен первый в истории чемпионат мира по грузинской борьбе. Соревнования пройдут в Грузии и откроются 25 октября.

Завтра, 25 октября 2025 года, стартует первый в истории чемпионат мира по грузинской борьбе. Он пройдет на родине единоборств – в Грузии.

Мероприятие состоится в малом Дворце спорта в Тбилиси (улица Университетская, 15), 25 октября в 12:00, сообщили на официальной странице сообщества грузинской борьбы в социальных сетях.

Заявки на участие в чемпионате подали представители 25 стран мира. Победитель и призеры получат денежное вознаграждение:

$20 тыс за первое место;

$10 тыс за второе место;

$5 тыс за третье место.

Напомним, что грузинская борьба или чидаоба – национальное единоборство Грузии, одна из знаковых черт культуры страны. Первые упоминания о ней зафиксированы еще в средневековых источниках, а на сегодняшний день – это один из объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, с 2018 года. Первый чемпионат Европы по грузинской борьбе состоялся в 2023 году в греческом городе Салоники.