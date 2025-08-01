В Турции за землетрясением последовали более 1200 афтершоков

Воскресное землетрясение в Турции привело к сотням афтершоков, на утро среды зафиксировано 1235 афтершоков, сообщает AFAD.
На территории Турции за последние дни произошло свыше 1200 афтершоков после землетрясения в Балыкесире, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"По состоянию на 09.30 среды (время совпадает с мск - ред) произошло 1235 афтершоков после землетрясения в Сындыргы. 19 из них - магнитудой выше 4"
– сообщение
Землетрясение на 6,1 случилось в Балыкесире 10 августа, толчки ощущались в нескольких соседних провинциях, в том числе в Стамбуле. Несколько зданий было разрушено, почти 200 получили повреждения. Погиб по крайней мере один человек.