В Турции в субботу пройдут пакистано-афганские переговоры – МИД Пакистана

В Исламабаде сообщили о переговорах между Пакистаном и Афганистаном, которые должны состояться в Турции уже в эту субботу.

В министерстве иностранных дел Пакистана сообщили о проведении переговоров между Исламабадом и Кабулом в связи с установлением перемирия, оно было достигнуто ранее в этом месяце.

МИД Пакистана информирует, что переговоры пройдут в Турции, как и сообщалось ранее, в Стамбуле, уже в субботу, 24 октября текущего года.

Напомним, что первый раунд переговоров состоялся в Катаре, где было достигнуто соглашение о полном прекращении огня.

