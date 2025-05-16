В Турции ожидают подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Совбез Турции собрался в четверг на очередной заседание. На нем обсуждалась ситуация вокруг мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Турция ожидает, что для заключения договора о мире между Азербайджаном и Арменией сложатся все условия. Об этом сообщил Совбез Турции, чье заседание состоялось 22 мая под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Участники заседания отметили удовлетворенность тем, что Азербайджан и Армения достигли консенсуса по проекту мирного договора, вновь заявили, что ожидают обеспечения условий, необходимых для установления окончательного мира, результаты которого будут выгодны всем сторонам региона"

– Совбез Турции

Ранее Азербайджан потребовал от Армении запустить процесс ликвидации Минской группы ОБСЕ, а также убрать из армянской Конституции претензии к Азербайджану территориального характера. На днях президент АР Ильхам Алиев выразил надежду на то, что Ереван примет эти условия Баку по договору.