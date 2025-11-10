В Турции назвали число военных, находившихся на борту разбившегося С-130

В оборонном ведомстве Турции назвали число военнослужащих, которые находились в потерпевшем сегодня крушение самолете С-130. Инцидент произошел на границе Грузии и Азербайджана.

В Минобороны Турции обнародовали данные о количестве военных, которые находились на борту потерпевшего крушения военно-транспортного самолета С-130.

"На борту потерпевшего крушение самолета вместе с экипажем находились 20 наших военнослужащих. Поисково-спасательные работы в районе катастрофы продолжаются"

– Минобороны Турции

Напомним, что военно-транспортный самолет ВВС Турции С-130, который вылетел сегодня с территории Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. Обстоятельства и причины авиакатастрофы выясняются.