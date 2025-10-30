Вестник Кавказа

В Турции арестовали 1,5 тыс подозреваемых в терроризме

В Турции арестовали 1,5 тыс подозреваемых в терроризме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прокуратура Стамбула: с начала года в городе арестовали 1,5 тыс человек из почти 3 тыс задержанных по подозрению в терроризме.

В Стамбуле свыше 1,5 тыс подозреваемых в терроризме были арестованы в течение года. Всего силовики страны задержали почти 3 тыс человек.   

"Из задержанных подозреваемых 1526 были арестованы, 841 получил условный срок, а 55 были освобождены из-под стражи"

– главная прокуратура Стамбула 

Согласно информации надзорного ведомства, порядка 40% освобожденных из-под стражи предоставили ценные сведения о составе террористических группировок и их деятельности. 

Ранее стало известно, что в конце октября силовики Турции провели операцию, в рамках которой задержали более 20 человек, связанных с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1105 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.