В Турции арестовали 1,5 тыс подозреваемых в терроризме

Прокуратура Стамбула: с начала года в городе арестовали 1,5 тыс человек из почти 3 тыс задержанных по подозрению в терроризме.

"Из задержанных подозреваемых 1526 были арестованы, 841 получил условный срок, а 55 были освобождены из-под стражи"

– главная прокуратура Стамбула

Согласно информации надзорного ведомства, порядка 40% освобожденных из-под стражи предоставили ценные сведения о составе террористических группировок и их деятельности.

Ранее стало известно, что в конце октября силовики Турции провели операцию, в рамках которой задержали более 20 человек, связанных с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).