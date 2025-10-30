В Турции арестовали 1,5 тыс подозреваемых в терроризме

Прокуратура Стамбула: с начала года в городе арестовали 1,5 тыс человек из почти 3 тыс задержанных по подозрению в терроризме.
В Стамбуле свыше 1,5 тыс подозреваемых в терроризме были арестованы в течение года. Всего силовики страны задержали почти 3 тыс человек.
"Из задержанных подозреваемых 1526 были арестованы, 841 получил условный срок, а 55 были освобождены из-под стражи"
– главная прокуратура Стамбула
Согласно информации надзорного ведомства, порядка 40% освобожденных из-под стражи предоставили ценные сведения о составе террористических группировок и их деятельности.
Ранее стало известно, что в конце октября силовики Турции провели операцию, в рамках которой задержали более 20 человек, связанных с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).