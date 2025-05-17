Вестник Кавказа

Более 10 человек получили пожизненные сроки из-за пожара в отеле в Турции

Колючая проволока на голубом небе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд определился с наказанием для трети подсудимых по делу о пожаре в отеле Grand Kartal. Жертвами этой трагедии стали десятки человек.

Треть подсудимых по делу о пожаре на горнолыжном курорте Карталкая получила пожизненные сроки. Об этом пишут турецкие средства массовой информации.

Как отмечается, до конца своей жизни за решеткой будут находиться 11 из 32 подсудимых. Один из них — владелец отеля, в котором случилась трагедия.

Напомним, пожар в отеле Grand Kartal произошел 21 январе. В результате происшествия погибли 78 человек, большая часть из которых — дети. Еще 130 человек пострадали.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1175 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.