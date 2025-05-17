Более 10 человек получили пожизненные сроки из-за пожара в отеле в Турции

Суд определился с наказанием для трети подсудимых по делу о пожаре в отеле Grand Kartal. Жертвами этой трагедии стали десятки человек.

Треть подсудимых по делу о пожаре на горнолыжном курорте Карталкая получила пожизненные сроки. Об этом пишут турецкие средства массовой информации.

Как отмечается, до конца своей жизни за решеткой будут находиться 11 из 32 подсудимых. Один из них — владелец отеля, в котором случилась трагедия.

Напомним, пожар в отеле Grand Kartal произошел 21 январе. В результате происшествия погибли 78 человек, большая часть из которых — дети. Еще 130 человек пострадали.