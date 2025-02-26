Обвиняемым в трагическом пожаре в турецком отеле грозит 25974 года тюрьмы

Каждому виновнику гибели 78 постояльцев отеля Grand Kartal турецкие прокуроры запросили по 1998 лет тюремного заключения, суммируя ответственность за погибших. Расследование выявило вопиющие нарушения, допущенные как при строительстве, так и при эксплуатации сгоревшего отеля.

Турецкий суд может приговорить тринадцать обвиняемых в допущении катастрофического пожара, унесшего 78 жизней постояльцев отеля Grand Kartal на курорте Карталкая в провинции Болу 21 января, к астрономическому суммарному тюремному сроку в 25974 года – по мнению следствия, каждый из них должен ответить за каждую из 78 смертей тюремным заключением на 25-26 лет.

Таким образом, общий тюремный срок для одного обвиняемого составляет 1998 лет. Речь идет о владельце и топ-менеджменте сгоревшего отеля, заммэра Болу, главе городский пожарников и ряде чиновников.

"Прокуратура подготовила обвинительное заключение, потребовав для 13 арестованных по 1998 лет тюремного заключения для каждого из них за непредумышленное убийство и ранения вследствие преступной халатности"

– турецкий телеканал NTV

Еще 19 обвиняемым, включая низшее звено сотрудников отеля, грозит "всего лишь" по 22,5 года тюрьмы на каждого.

Расследование показало ужасающие масштабы халатности в отеле Grand Kartal. Источником огня, погубившего 78 человек, стал старый ржвый электрогриль, давший искру. Пожара не возникло бы, если бы электрогриль не стоял рядом с мусоркой, загоревшейся от этой искры, и огонь не распространился бы по зданию, если бы к мусорке не прилегал газовый шланг, взорвавшийся от возгорания, а спасавшиеся бегством рабочие хотя бы закрыли дверь в загоревшееся помещение.

Отель был построен с нарушением норм безопасности – в нем было построено недостаточно лифтов и лестниц для эвакуации постояльцев в случае экстренной ситуации, а план такой эвакуации содержал критические ошибки.