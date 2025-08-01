В трех регионах СКФО объявляли опасность воздушной атаки

В трех регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) минувшей ночью власти объявляли опасность воздушной атаки беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины.
Так, опасность воздушной атаки на территории Дагестана объявляли спасатели, сообщили в ГУ МЧС России по региону, передает РИА Новости.
Предупреждение о беспилотной опасности на территории Северной Осетии в своем Telegram-канале опубликовал глава региона Сергей Меняйло.
"В республике введен режим беспилотной опасности"
- Сергей Меняйло
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков также сообщил об опасности атаки с воздуха на территории на территории региона.
"Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность"
- Казбек Коков
Жителей всех трех республик региона призвали соблюдать правила безопасности и предупредили о возможных перебоях мобильного интернета.
К счастью, в целом ночь для них прошла спокойно – воздушных атак зафиксировано не было.