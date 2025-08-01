В трех регионах СКФО объявляли опасность воздушной атаки

Вестник Кавказа

Военный с пультом управления
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Для жителей трех регионов Северо-Кавказского федерального округа минувшая ночь выдалась беспокойной – опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявляли в Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

В трех регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) минувшей ночью власти объявляли опасность воздушной атаки беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины.

Так, опасность воздушной атаки на территории Дагестана объявляли спасатели, сообщили в ГУ МЧС России по региону, передает РИА Новости.

Предупреждение о беспилотной опасности на территории Северной Осетии в своем Telegram-канале опубликовал глава региона Сергей Меняйло.

"В республике введен режим беспилотной опасности"

- Сергей Меняйло

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков также сообщил об опасности атаки с воздуха на территории на территории региона.

"Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность"

- Казбек Коков

Жителей всех трех республик региона призвали соблюдать правила безопасности и предупредили о возможных перебоях мобильного интернета.

К счастью, в целом ночь для них прошла спокойно – воздушных атак зафиксировано не было.

