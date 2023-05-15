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В Тбилиси заявили, что Грузию не используют для уклонения от санкций

В Тбилиси заявили, что Грузию не используют для уклонения от санкций
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В МИД Грузии заверили, что страна привержена выполнению всех международных санкций. Тбилиси не используется кем-либо для уклонения от этих ограничений.

Руководитель грузинского внешнеполитического ведомства Илья Дарчиашвили заявил, что Грузия продолжает соблюдать все международные санкции, введенные в отношении России после начала спецоперации на Украине.

Он также подчеркнул, что Грузия не является страной, благодаря которой можно уклоняться от любых ограничений. По его словам, с момента начала СВО не было ни одного такого случая.

"Это наше обязательство перед нашими партнерами, и мы всегда будем выполнять это обязательство, потому что это наша ответственность. Соответственно, в этом вопросе Грузия очень прозрачна и открыта"

Илья Дарчиашвили

Министр добавил, что Тбилиси активно сотрудничает со своими международными партнерами по данному вопросу.

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