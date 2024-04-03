МИД Грузии надеется перейти на следующий этап сближения с ЕС

Министр иностранных дел Грузии рассчитывает, что республика сможет сблизиться с Евросоюзом и перейти к дальнейшему этапу евроинтеграции.

В грузинской столице состоялась встреча главы МИД республики Ильи Дарчиашвили и представителей комитета по политике и безопасности Европейского Союза.

В ходе встречи министр рассказал членам комитета о проводимых реформах в стране в рамках евроинтеграции, а также он выразил надежду, что республика в скором времени сможет стать ближе к вступлению в ЕС. Информацию об этом распространил МИД Грузии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, представители ЕС поздравили республику с получением статуса кандидата и подтвердили намерение Евросоюза способствовать укреплению отношений.

Дарчиашвили отметил, что страна работает в этом направлении и готовит ряд реформ, чтобы перейти на новый уровень евроинтеграции.

"Он ознакомил гостей с ходом выполнения основных рекомендаций, определенных Еврокомиссией, и выразил надежду, что, исходя из значительного прогресса, Грузия перейдет на следующий этап членства"

– МИД Грузии

В процессе переговоров было отмечено положительное влияние Грузии на ситуацию в регионе. Кроме этого, представители ЕС заявили, что республика выступает надежным союзником европейских стран.

В предыдущий раз члены европейского комитета приезжали в республику в 2017 году. Отмечается, что именно это ведомство отвечает за рекомендации по евроинтеграции.