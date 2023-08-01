Вестник Кавказа

Грузия и Китай официально утвердили безвизовый режим

Грузия и Китай официально утвердили безвизовый режим
© Фото: сайт МИД Грузии
Между властями Грузии и Китая сегодня был подписан договор о введении безвизового режима. После вступления в силу документа, граждане Грузии смогут находиться в Китае без визы до 30 дней.

Власти Грузии и Китая заключили безвизовое соглашение. Соответствующий документы был подписан сегодня представителями двух стран. Информация об этом была опубликована на официальной странице МИД Грузии.

Как сообщает глава ведомства Илья Дарчиашвили, это важный шаг для развития и укрепления двусторонних отношений.

Он подчеркнул, что этот документ позволит расширить возможности в сфере экономики, туризма, культуры и торговли двух стран.

"Следует отметить, что подписанное соглашение между Грузией и Китаем является еще одним выражением стратегического партнерства, установленного в прошлом году, и представляет собой еще один важный ощутимый результат взаимного сотрудничества"

– МИД Грузии

Отмечается, что после завершения всех юридических процедур, соглашение вступит в силу. Граждане Грузии смогут пребывать в Китае без визы на протяжении 30 дней.

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