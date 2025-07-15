В Тбилиси перекроют центр города из-за концерта Джастина Тимберлейка

Городские власти готовят Тбилиси к масштабному концерту Джастина Тимберлейка, который состоится вечером 23 июля.
23 июля в Тбилиси пройдет концерт известного американского исполнителя Джастина Тимберлейка. В центре грузинской столицы введут ограничения движения на ряде улиц с 07:00 23 июля до 01:00 24 июля.
Ограничения введены на проспекте Церетели, также для автотранспорта закроют улицы Дмитрия Кипиани, Маяковского, Цабадзе, Иаманидзе, Курдиани и Метревели.
Частичные ограничения будут введены на улице Теврдоре Мгвдели и ряде других центральных улиц.
Режим работы метро и наземного общественного транспорта продлили до 2:00 24 июля.
Отметим, что концерт состоится на стадионе "Динамо", зрителей начнут пускать на спортивный объект в 17:00.