Вестник Кавказа

В Тбилиси перекроют центр города из-за концерта Джастина Тимберлейка

В Тбилиси перекроют центр города из-за концерта Джастина Тимберлейка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Городские власти готовят Тбилиси к масштабному концерту Джастина Тимберлейка, который состоится вечером 23 июля.

23 июля в Тбилиси пройдет концерт известного американского исполнителя Джастина Тимберлейка. В центре грузинской столицы введут ограничения движения на ряде улиц с 07:00 23 июля до 01:00 24 июля. 

Ограничения введены на проспекте Церетели, также для автотранспорта закроют улицы Дмитрия Кипиани, Маяковского, Цабадзе, Иаманидзе, Курдиани и Метревели.

Частичные ограничения будут введены на улице Теврдоре Мгвдели и ряде других центральных улиц. 

Режим работы метро и наземного общественного транспорта продлили до 2:00 24 июля. 

Отметим, что концерт состоится на стадионе "Динамо", зрителей начнут пускать на спортивный объект в 17:00.

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