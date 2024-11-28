В Тбилиси подешевела аренда недвижимости

В грузинской столице сохраняется тренд на снижение стоимости аренды недвижимости. За последние два года цены опустились на 18%.

В Тбилиси продолжает идти вниз стоимость аренды недвижимости, следует из данных инвестиционной компании Galt & Taggart.

Сообщается, что в настоящее время цена аренды 1 кв м стремится к $9: на конец прошлого года она составляла $9,9, в апреле 2025 года – $9,5, в мае – уже $9,3.

Тренд на снижение цен на аренду наблюдается не первый год, за последние два года аренда недвижимости в Тбилиси стала доступнее на 18% – цены опустили с $11,4 до $9,3.